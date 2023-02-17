Поляки испытали ударный Bayraktar TB2: мощный дрон впервые поднялся в небо

Помимо дронов Польша получит управляемые бомбы MAM-C и MAM-L

Видя растущее использование ВСУ бесплотников (а также, очевидно, ввиду возможной угрозы со стороны русского агрессора), военнослужащие Войска Польского (WP) провели 15 февраля испытание ударного дрона Bayraktar TB2.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба страны.

Отмечается, что Польша заказала 24 дрона Bayraktar TB2. Они будут дислоцироваться на 12-й базе беспилотных летательных аппаратов в Мирославце. В Генштабе обращают внимание, что дроны могут быть применены не только для нанесения ударов по противнику, но и для миссий по разведке, наблюдению и рекогносцировке.

При этом военные добавляют, что контракт с компанией Baykar был заключён в конце весны 2021 года, но активно выполняться начал только с началом агрессии кремля против Украины.

Осенью 2022 года Польша получила первые беспилотные летательные аппараты и наземную станцию управления. Помимо дронов Варшава заказала управляемые бомбы MAM-C и MAM-L. Также в "польский комплект" входят радары Osprey 30 и тренажёры для обучения польских операторов управлению беспилотниками.

Напомним, что даже менее мощные украинские дроны не дают врагу "расслабиться" на временно оккупированных территориях.