В Україні оголосили гігантську премію за сюрприз для путіна - названо сакральну дату

Сюрприз хочуть влаштувати у день "російського побєдобєсія"

Українцям регулярно пропонують чималі винагороди за допомогу у боротьбі проти рф. До прикладу, за голову терориста Гіркіна, розвіддані чи полонених окупантів. Цього разу величезну суму пропонують розробникам дронів, які зможуть влаштувати "свято" для путіна.

Відомий український бізнесмен Володимир Яценко — співзасновник Monobank і розробник безпілотника "Довбуш" — пропонує 20 мільйонів гривень для розробників українських безпілотників. Ідея полягає в тому, аби посадити літальний апарат на Красну площі у москві просто під час параду 9-го травня. Про це Яценко написав на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні прочитав новину, що бункерний упир вагається щодо участі у параді на Красній площі 9 травня. Щось йому боязно. Тож закликаю усіх, хто має відношення до виробництва БПЛА — давайте йому створимо "свято"", — пише бізнесмен.

Він повідомляє, що офіційно встановив премію українському виробникові БПЛА, чий літак за підтримки військових долетить і приземлиться на Красній площі у москві 9 травня.

Сума премії становить 20 000 000 гривень. Яценко сподівається, що ця сума буде справедливо розділена між виробником і військовими операторами, які вдало виконають завдання. А гроші підуть на вдосконалення БПЛА.

Також на крилах безпілотника потрібно розмістити патріотичне гасло. Приміром, "Слава Україні", "Героям слава" тощо. Водночас свій безпілотник "Довбуш" Яценко не планує долучати до конкурсу. Бізнесмен залишив посилання на рахунок у "Монобанку", де збирається призовий фонд: — https://send.monobank.ua/jar/24nQ28QNTG. Тут вже є 20 мільйонів гривень, однак охочі можуть теж долучити до призового фонду і свої кошти.

Нагадаємо, що безпілотники є важливою складовою сучасної війни, тому в Україні також триває виробництво власних дронів. Одним із таких став ударний безпілотник "Вампір", який може скидати на голови окупантів чималі снаряди.

Також одним із найновіших пристроїв є український ударний безпілотник "Кажан". Українські військові вважають його найкращим для завдання ударів по ворогові, особливо для дистанційного мінування.