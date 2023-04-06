У москві переполох: на завод з виробництва ракет впав невідомий дрон

Літальний об'єкт, ймовірно, впав через "глушилки" зв'язку

На території заводу "Факел", що розташований неподалік москви, впав невідомий саморобний безпілотник з камерами. Саме на заводі у Хімках країна-агресорка виробляє системи ППО "Тор" та "С-400". Там також модернізують "С-300" та "Осу".

Про це у четвер, 6 квітня, повідомляють росЗМІ, зазначивши, що дрон знайшли охоронці під час обходу території підприємства. Скоріше за все, його сигнал був придушений засобами радіоелектронної боротьби, тому БПЛА і впав. Офіційної інформації щодо цього поки нема.

Попередньо також відомо, що літальний апарат був невеликого розміру – приблизно 30 на 30 сантиметрів.

"За формою він схожий на квадрокоптер. Помітно, що складений кустарно. На корпусі закріплено кілька камер. Ймовірно, дрон впав через "глушилки" зв'язку. Нині його конструктора шукають правоохоронці", – йдеться у повідомленні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як неподалік найбільшої атомної електростанції у росії помітили невідомий літаючий об'єкт. НЛО летіло зі швидкістю близько 200 км/год.