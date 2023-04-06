В москве переполох: на завод по производству ракет упал неизвестный дрон

Объект, вероятно, упал из-за "глушилки" связи

На территории завода "Факел", расположенного неподалеку от москвы, упал неизвестный самодельный беспилотник с камерами. Именно на заводе в Химках страна-агрессор производит системы ПВО "Тор" и "С-400". Там также модернизируют ЗРК "С-300" и "Оса".

Об этом в четверг, 6 апреля, сообщают росСМИ, отметив, что дрон нашли охранники при обходе территории предприятия. Скорее всего, его сигнал был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы, поэтому БПЛА и упал. Официальной информации на этот счет пока нет.

Предварительно также известно, что летательный аппарат был небольшого размера – примерно 30 на 30 сантиметров.

"По форме он похож на квадрокоптер. Примечательно, что собран кустарно. На корпусе закреплено несколько камер. Вероятно, дрон упал из-за "глушилок" связи. Сейчас его конструктора ищут правоохранители", – говорится в сообщении.

Ранее "Телеграф" сообщал, как неподалеку от крупнейшей атомной электростанции в россии заметили неизвестный летающий объект. НЛО летело со скоростью около 200 км/ч.