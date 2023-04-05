В Ленинградской области рф паника из-за таинственного НЛО - рядом крупнейшая атомная станция

Происхождение объекта пока остается неизвестным

В небе над Ленинградской областью россии, где расположена крупнейшая атомная электростанция рф, заметили неизвестный летающий объект. В регионе оперативно объявили тревожный сигнал "Режим".

Неизвестный объект двигается рядом с российской АЭС

Об этом в среду, 5 апреля, сообщают росСМИ, отметив, что шар небольшого размера движется на высоте примерно в 10 тысяч метров со скоростью 200 километров в час.

Также известно, что в российском регионе сразу объявили сигнал "Режим", требующий прекращения нарушения порядка использования воздушного пространства российской федерации.

Стоит отметить, что "НЛО" было замечено рядом с крупнейшей в россии Ленинградской АЭС, расположенной в городе Сосновый Бор (а 35 км западнее границы Санкт-Петербурга).

В то же время, российское информагентство ТАСС, ссылаясь на собственные источники, сообщает, что сигнал "Режим" в рф не вводили. Также отмечается, что за объектом внимательно следят военные.

"Неизвестный объект движется со скоростью ветра — это значит, что у него нет двигателей, то есть это не дрон, не самолет. Поэтому не было оснований для сигнала "Режим". Мы следим за ситуацией, а наша система ПВО полностью готова к действию в случае необходимости", — рассказал собеседник.

Напомним, что в первые недели марта население Ленинградской области уже поднимали на уши из-за неизвестного воздушного объекта, который ночью зафиксировали в небе над Выборгским районом. На высокой скорости он пролетел над русским поселком Прибылово.

Ранее "Телеграф" сообщал, как над Тульской областью россии заметили "НЛО", после чего летательный аппарат внезапно упал между населенными пунктами Петровское и Маловель.