У Ленінградській області росії паніка через таємниче НЛО - поруч найбільша атомна станція

У небі над Ленінградською областю росії, де розташована найбільша атомна електростанція рф, помітили невідомий літаючий об'єкт. В регіоні оперативно оголосили тривожний сигнал "Режим".

Про це у середу, 5 квітня, повідомляють росЗМІ, зазначивши, що куля невеликого розміру рухається на висоті приблизно у 10 тисяч метрів зі швидкістю у 200 кілометрів на годину.

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