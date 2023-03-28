"Найкраще що є": ЗСУ показали найновіший український ударний дрон (відео)

Найкраще український дрон показує себе у дистанційному мінуванні

Війна з російськими окупантами стала зоряною годиною для різного роду безпілотників, одним із яких став український ударний дрон "Кажан". Українські військові вважають його, мабуть, найкращим для завдання ударів по ворогові, особливо дистанційного мінування.

Про це йдеться у сюжеті Військового телебачення Міністерства оборони України.

Квадрокоптер "Кожан" може розвивати швидкість до 120 км/год і здатний піднімати до 20 кілограмів корисного вантажу. Для бомбардування позицій ворога дрон використовує 82 і 120 мм мінометні міни. Він також здатний нести протитанкову міну, яку можна скинути по дорозі руху ворожої техніки.

"Це ударний дрон, він створений для завдання ударів по ворогові. Найкраще він показує себе в дистанційному мінуванні або скиданні боєприпасів на нерухомі цілі. Йому немає рівних у цьому на сьогоднішній день, для розвідки він, звичайно, не підходить, але для бойової роботи – це найкраще, що є", — переконаний оператор "Кажана" із позивним "Балу".

Але головна перевага "Кажана", яка дала йому назву, — можливість діяти вночі. Крім 10-кратного збільшення, відеокамера оснащена тепловізором, так що дрон, як справжня кажан, дуже добре "бачить" ворога та вночі.

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