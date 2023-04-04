Санкціями виробництво такого "аналогівнет", на жаль, не зупинити

За час повномасштабної війни українські військові затрофеїли велику кількість техніки росіян, у тому числі й дрон-камікадзе "Бумеранг". 1 березня цей безпілотний літальний апарат лише встигли презентувати у росії.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав український волонтер Юрій Абдула, детально показавши, із чого складається російський БПЛА.

"На жаль, санкціями таке не зупинити. Перед вами дрон камікадзе "Бумеранг". Інформації повно на російських ресурсах. Робиться із гі*на і палок. Як і все на росії. Біда в тому, що виробництво їх не зупинять жодні у світі санкції. А воно досить небезпечне", — зазначив волонтер.

Цей БПЛА має деталі іноземного походження. У ньому стоїть камера Foxeer, відеопередавач Reaper Extreme, чотири електродвигуни F80 PRO KV1900, а також антена та приймач BetaFPV, пише "Мілітарний".

У розрахунок дрона-камікадзе "Бумеранг" входить оператор, який керує безпілотником, використовуючи спеціальні VR-окуляри, та його помічник, який займається запуском та відстежує по карті напрямок польоту.

Ця техніка має свої переваги, які полягають у тому, що він може з легкістю проходити маршрут або переслідувати рухому ціль на швидкості до 170 км/год. Як заявляють у росії, "Бумеранг" не має модуля зв’язку з супутником, тож антидронова рушниця нібито проти нього безсила.

"Ми вміємо таке робити, але ми не хизуємося, тому що воно просте, як чиркнути запальничкою. На росії це подано як прогрес і крок до висадки на Марс", — вважає Юрій Абдула.

Варто також звернути увагу і на назву "диво-техніки" росіян, оскільки з ним вони справді не помилилися. Тепер цей "Бумеранг" полетить назад, але проти самих окупантів.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що російські окупанти спробували створити чергову "аналогівнет" техніку, знявши з раніше захоплених українських броньованих артилерійських катерів "Гюрза-М" бойові модулі.