Санкциями производство такого "аналоговнет", к сожалению, не остановить

За время полномасштабной войны украинские военные затрофеили большое количество техники россиян, в том числе и дрон-камикадзе "Бумеранг". 1 марта этот беспилотный летательный аппарат только успели презентовать в россии.

Об этом на своей странице в Facebook написал украинский волонтер Юрий Абдула, детально показав, из чего состоит российский БПЛА.

"К сожалению, санкциями такое не остановить. Перед вами дрон камикадзе "Бумеранг". Информации полно на русских ресурсах. Делается из го*на и палок. Как и все на россии. Беда в том, что производство их не остановят никакие в мире санкции. А оно довольно опасно", — отметил волонтер.

Этот БПЛА имеет детали иностранного происхождения. В нем стоит камера Foxeer, видеопередатчик Reaper Extreme, четыре электродвигателя F80 PRO KV1900, а также антенна и приемник BetaFPV, пишет "Мілітарний".

В расчет дрона-камикадзе "Бумеранг" входит оператор, который управляет беспилотником, используя специальные VR-очки, и его помощник, занимающийся запуском и отслеживающим по карте направление полета.

У этой техники есть свои преимущества, которые заключаются в том, что он может с легкостью проходить маршрут или преследовать движущуюся цель на скорости до 170 км/ч. Как заявляют в россии, у "Бумеранга" нет модуля связи со спутником и в связи с этим антидроновое ружье якобы против него бессильно.

"Мы умеем такое делать, но мы не кичимся, потому что оно простое, как чиркнуть зажигалкой. На россии это подано как прогесс и шаг к высадке на Марс", — считает Юрий Абдула.

Стоит также обратить внимание и на название "чудо-техники" россиян, поскольку с ним они действительно не прогадали. Теперь этот "Бумеранг" полетит обратно, но уже против самих оккупантов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что российские оккупанты попытались создать очередное "аналоговнет" технику, сняв с ранее захваченных украинских бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М" боевые модули.