Укр

Свое закончилось, воруем украинское – оккупанты создают очередной "аналоговнет"

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
Дата публикации
Читати українською
Автор
902
Боевой модуль Катран на катере Гюрза
Боевой модуль Катран на катере Гюрза. Фото Открытые источники

На фронт оккупанты готовят новую самоделку

Оккупанты сняли с захваченных ранее украинских малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М" боевые модули БМ-5М.01 "Катран-М", вероятно, чтобы использовать в создании очередного "аналоговнет" на базе легкобронированного тягача МТЛБ.

Об этом сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

По его словам данные боевые модули укомплектованы 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, 30-мм автоматическим гранатометом КБА-117, 7,62-мм пулеметом КТ-7,62 и 2 противотанковыми ракетными комплексами "Барьер".

Это довольно мощное вооружение, которое даже превосходит вооруженность БМП-2, имеющей 30-мм пушку, 7,62-мм пулемет и только 1 ПТРК, то есть установка "Катрана-М" способно усилить огневую мощь бронетехники на которую оно будет установлено.

Вероятнее всего модуль установят на невооруженный МТЛБ, с которым оккупанты уже начали экспериментировать, установив на него старую тяжелую башню с установкой 2М-7 весом 1,5 тонны и высотой под два метра.

В отличии от установки 2М-7 1949 года, украинский боевой модуль куда современнее, чуть легче (1300 кг против 1500 кг), гораздо лучше вооружен и менее заметен.

В целом, появление у оккупантов подобных самоделок, тем более с использованием украинских боевых модулей, говорит об огромном дефиците боевой техники, которую попросту нечем восполнять, если приходится делать подобные "боевые" единицы.

Теги:
#Оружие #Военная техника #Катер