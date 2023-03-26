Свое закончилось, воруем украинское – оккупанты создают очередной "аналоговнет"

На фронт оккупанты готовят новую самоделку

Оккупанты сняли с захваченных ранее украинских малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза-М" боевые модули БМ-5М.01 "Катран-М", вероятно, чтобы использовать в создании очередного "аналоговнет" на базе легкобронированного тягача МТЛБ.

Об этом сообщает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в своем Telegram-канале.

По его словам данные боевые модули укомплектованы 30-мм автоматической пушкой ЗТМ-1, 30-мм автоматическим гранатометом КБА-117, 7,62-мм пулеметом КТ-7,62 и 2 противотанковыми ракетными комплексами "Барьер".

Это довольно мощное вооружение, которое даже превосходит вооруженность БМП-2, имеющей 30-мм пушку, 7,62-мм пулемет и только 1 ПТРК, то есть установка "Катрана-М" способно усилить огневую мощь бронетехники на которую оно будет установлено.

Вероятнее всего модуль установят на невооруженный МТЛБ, с которым оккупанты уже начали экспериментировать, установив на него старую тяжелую башню с установкой 2М-7 весом 1,5 тонны и высотой под два метра.

В отличии от установки 2М-7 1949 года, украинский боевой модуль куда современнее, чуть легче (1300 кг против 1500 кг), гораздо лучше вооружен и менее заметен.

В целом, появление у оккупантов подобных самоделок, тем более с использованием украинских боевых модулей, говорит об огромном дефиците боевой техники, которую попросту нечем восполнять, если приходится делать подобные "боевые" единицы.