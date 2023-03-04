"Железный капут" в степях Украины: оккупанты создали гибрид тягача и катера

Вундервафля оккупантов способна лишь рассмешить

Из-за нехватки военной техники российской оккупанты все чаще вынуждены бросать на передовую антикварные образцы вооружения. Но поскольку даже их не хватает, врагу приходится лепить в кучу что-то уже устаревшее и неприспособленное к бою. Таким стал замеченный на вооружении оккупантов гибрид легкобронированного многоцелевого тягача МТ-ЛБ и катера.

Фото нового "чудо-оружия" рф в своем Telegram-канале опубликовал офицер Армии Обороны Израиля Игаль Левин.

Как пишет украинский военный эксперт Андрей Харук, на МТ-ЛБ зачем-то установили огромную башню от спаренной корабельной артустановки 2М-3М, выпуск которой начался еще 1949 году, весящую полторы тонны без учета "тумбы" и боекомплекта.

"Правда, как пишут самые лишнехромосомные, оригинальные 25-мм автоматы М-110 пришлось заменить на 14,5-мм пулеметы КПВТ – логично, поскольку с флотскими снарядами на сухопутном фронте напряженка", — подчеркивает эксперт, поясняя что оккупанты хотя бы попытались улучшить возможности "новой" техники.

По словам Андрея Харука, еще в начале февраля бойцы ВСУ захватили похожий образец техники – МТ-ЛБ с установкой 2М-7 – флотской тумбовой спаркой 14,5-мм пулеметов КПВ.

Но в целом использование данной "техники" представляется абсолютно нерациональным – установка высокой башни делает МТ-ЛБ лучше заметным, плюс сам вес башни увеличивает нагрузку на двигатель и увеличивает вероятность его поломки. При этом все это монтируется на базе легкобронированного тягача, способного выдержать разве что огонь из стрелкового оружия.

Напомним, что огромные потери заставляют врага использовать на передовой массу устаревшего оружия, многое из которого имеет возраст старше 50 лет.