В бой идет… антиквариат: у оккупантов заметили технику середины XX века

Бронетранспортеры на передовой всего на 2 года моложе путина

Огромные потери в технике побудили российских оккупантов начать расконсервацию и отправку на передовую настоящего антиквариата – бронетранспортеров БТР-50П, созданных вскоре после Второй мировой войны.

Фото техники, которую везут на транспортерах, разместил в своем Telegram-канале военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, враг испытывает дефицит техники, поэтому продолжает расконсервацию древнейшего советского металлолома.

БТР-50П на платформах

"Появились первые кадры расконсервированных БТР-50П, отправляемых в зону БД в Украину. БТР-50П выпускался с 1954 по 1970. У россии на хранении их до 1 тыс. Стоит отметить, что не все находящиеся у рф на хранении БТР-50П пригодны к восстановлению. Но, с другой стороны, появление этих мастодонтов лишний раз подтверждает кризис РОВ с поставками техники подразделениям", — поясняет эксперт, какое "сокровище" скоро появится у оккупантов на передовой.

БТР-50П на платформах

БТР-50П является третьим послевоенным бронетранспортером СССР (после БТР-40 и БТР-152) и начал выпускаться в 1954 году. Базой для его создания послужил советский легкий плавающий танк ПТ-76 (отсюда и индекс П — "плавающий", у БТР-50), который начали выпускать в 1951 году, т.е еще при Сталине.

БТР-50П, в отличие от более поздних советских и российских БТРов, является гусеничной машиной, чем напоминает американский гусеничный М113, состоящий на вооружении ВСУ. Антикварный БТР-50П давно устарел и обладает всего одним преимуществом – вместительное десантное отделение позволяет перевозить до 20 бойцов. При этом броня выдержит в лучшем случае огонь из стрелкового оружия 7,62 мм, а вооружение бронетранспортера представлено пулеметом такого же калибра.

Ранее россияне уже заявили о появлении на передовой последней модернизации советского танка Т-80, с помощью которых хотят добиться перелома на фронте.