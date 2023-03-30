Перешло на сторону добра: какое трофейное российское оружие используют ВСУ

В руки ВСУ попадают стрелковое оружие, артиллерия и бронетехника и воюют за Украину

Огромные потери в военной технике заставляют оккупантов перебрасывать на передовую явно устаревшие образцы и создавать новые из всего, что оказывается под рукой. Но, помимо уничтожения вражеской техники, ВСУ успешно берут ее в качестве трофеев и используют против оккупантов.

Винтовка АВСК

Один из таких экземпляров — крупнокалиберная снайперская винтовка в 12,7 мм АВСК, с которой украинские воины сражаются в условиях городской застройки и о чем сообщает журналист Андрей Цаплиенко.

Российская винтовка производства Ковровского оружейного завода появилась в 2004 году и предназначена для борьбы с живой силой и легкой бронетехникой врага на дальности прицельного выстрела в 1000-1500 метров.

Винтовка АВСК

Благодаря схеме булл-пап, она довольно удобная и короткая: общая длина составляет 1420 мм, вес — 12,5 кг (без оптического прицела и магазина на 5 патронов).

Официально винтовка АВСК состоит на вооружении только самой рф и Вьетнама, но предлагается на экспорт, а теперь попала в руки бойцов ВСУ.

Впрочем, украинские снайперы уже давно используют однотипную с АВСК американскую снайперскую винтовку Barrett M82 также калибра 12,7 мм.

Barrett старше российского аналога: в строю с 1982 года, чуть тяжелее (от 13,5 до 14 кг), зато короче (от 1200 до 1400 мм).

Barrett M82

При этом боевые возможности Barrett, несмотря на возраст, выше – магазин на 10 патронов против 5 у АВСК, начальная скорость пули 853 м/с против 770, т.е., пуля поразит цель чуть быстрее, а прицельная дальность – не ниже 1500 метров.

Цветок "Гиацинт"

Другой трофей – это 152 мм самоходная артустановка "Гиацинт", сражающаяся под Бахмутом и способная выпускать 5-6 снарядов в минуту на расстояние до 30 км. Правда, она уступает артиллерии НАТО, способной производить до 8-10 выстрелов в минуту на дальность до 35-40 км, а специальными снарядами — и на все 65 км. Несмотря на то, что вся советская артиллерия уступает НАТОвским образцам, она все равно усиливает ВСУ.

САУ Гиацинт

Напомним, ранее добычей украинских военных стал любопытный трофей — российский бронеавтомобиль ГАЗ-3937 "Водник". Этот вид техники получился не слишком удачным и явно тяжелым, и потому у самих оккупантов он редок – не более 50 единиц. Однако один из них служит в рядах ВСУ, и наши бойцы перекрасили его в украинский "пиксель".

Водник в украинском камуфляжном пикселе

А тем временем оккупанты зачем-то перевозят танк ИС-3 1945 года, который помнит еще Иосифа Сталина.