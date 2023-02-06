Не более 50 единиц: ВСУ захватили у оккупантов редкий трофей

Дефицит техники заставляет оккупантов бросать в бой то, что имеется в совсем малых количествах

Украинские военные не только активно уничтожают технику оккупантов, но и продолжают захватывать ее в качестве трофеев. Иногда в руки бойцов ВСУ попадают совсем уж редкие экземпляры. Так, на днях в сети засветился ГАЗ-3937 "Водник" — бронированный автомобиль вс рф.

Его фото выложил в своем Telegram-канале военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, отметивший, что данный автомобиль является раритетом, а его использование на передовой подтверждает проблемы с техникой у оккупантов.

"Водник" начали разрабатывать еще во времена СССР. То есть, концепция устарела еще до официального приема на вооружение страны-оккупанта в 2005 году. Но надо сказать, что даже разработанный бронеавтомобиль не устроил заказчика.

Так, будущий бронеавтомобиль должен был перевозить девять десантников с двумя членами экипажа, иметь массу не более 4 тонн, что позволяло бы цеплять его на внешнюю подвеску вертолета Ми-8. На деле же полная масса "Водника" превысила 7 тонн, что исключило его доставку вертолетом, при этом у авто — легкая броня только от стрелкового оружия и слабое вооружение: максимум крупнокалиберный пулемет 12,7 или 14,5 мм.

Все эти недостатки привели к тому, что минобоороны рф заказало только 55 "Водников", один из которых попал в руки ВСУ. Еще около 50 россии удалось продать Уругваю, так что Украина стала третьей страной в мире, имеющей подобный бронеавтомобиль.

Напомним, что недавно оккупанты решили похвастаться новинками ВПК и привезли на "испытания" роботы "Маркер", которыми надеются уничтожать танки НАТО, которых еще нет в Украине.