Оккупанты возлагают на оружие массу надежд, которые вряд ли сбудутся

Оккупанты привезли для военных испытаний на Донбассе свою новинку – наземного робота "Маркер", который должен будет уничтожать танки НАТО, которые получит Украина.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил экс-глава "Роскосмоса", решивший попиариться за счет участия в боях против Украины и раненый на собственный день рождения в зад в кафе Донецка. Рогозин выложил видео, на котором "Маркеры" выгружаются с транспортных платформ.

Согласно данным из открытых источников, роботизированная наземная платформа "Маркер" начала разрабатываться в 2018 году российскими компаниями и была впервые представлена публике в январе 2022 года.

Небольшая колесная или гусеничная платформа весом до 3 тонн управляется дистанционно и способна работать до 60 часов без подзарядки или дополнительного топлива.

Может выполнять функции разведки с помощью запускаемого БПЛА, курьера по доставке груза, охраны с помощью различных сенсоров и, собственно, боевые задачи.

В боевом варианте "Маркер" может вооружаться пулеметами, РПГ, а в последнем варианте, как утверждают в рф, еще и противотанковыми ракетами. Тот же Дмитрий Рогозин особенно упирает на тот факт, что основной задачей боевых роботов станет борьба именно с танками, которые он якобы способен специально распознавать.

Вместе с тем, западные обозреватели сильно сомневаются, что "Маркер" сможет хотя бы что-то показать против ВСУ. Так, по мнению старшего научного сотрудника Центра новой американской безопасности Сэма Бендетта, те несколько "Маркеров", которые смогут прибыть на фронт, ничего глобально не изменят.

Более того, он уверен, что хорошо обученный танковый экипаж легко справится с роботом на открытой местности, да и системы БПЛА украинской стороны будут заранее отыскивать цели и поражать их расчищая путь танкам "Абрамс".

Любопытно, что аналогичные цели – борьбу с танкам – имела самоходная танкетка "Голиаф", созданная нацистами во время Второй мировой войны, но это им также не помогло.

Тем временем по предварительным подсчетам, Украина получит не менее 100 современных танков одного только типа Leopard-2, не считая других типов.