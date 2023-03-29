На фронт? Оккупанты уже перевозят технику времен Второй мировой

Оккупанты зачем-то возят железной дорогой технику, место которой в музеях

Российские оккупанты продолжают вытаскивать со складов антикварные образцы боевой техники. Вот и фото перевозимого по железной дороге советского танка ИС-3 (Иосиф Сталин) вызвало немалый ажиотаж в сети.

Немалый ажиотаж в сети наделало фото перевозимого по железной дороге советского танка ИС-3, (Иосиф Сталин) который был построен еще в 1945-м году, правда принять участие во Второй мировой войне не успел и пробыл на вооружении СССР до 1973 года.

Об этом сообщают Telegram-каналы, в частности офицера Армии обороны Израиля Игала Левина, который, впрочем, просит не делать преждевременных выводов.

К этому же призывает военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко, подчеркивая, что пока не исчерпан потенциал возврата в строй старых, но более новых Т-54, 55 и 62, делать на передовой ИС-3 нечего. Разве что использовать его как подвижную пушку, но эффективная дальность стрельбы старого танкового орудия Д-25Т всего около 1 км, а пригодных к стрельбе выстрелов к нему на складах может просто уже не быть.

Советский танк ИС-3 стал последним тяжелым танком Советского союза и разрабатывался для боев Второй мировой войны, но принять в ней участие не успел. Для 1945 года танк был, пожалуй, самый мощный в мире – вес в 49 тонн, вооружение в виде 122-мм пушки и броня в 110 мм.

Однако уже в 1946-м году специальная комиссия нашла в нем массу недостатков в виде слабого двигателя, что вело к частым поломкам, ненадёжной работы коробки передач, слабого крепление бронелистов в некоторых местах и прочее. В настоящий момент, спустя 78 лет после разработки, ИС-3 конечно же безнадежно устарел и сохраняется в мире в основном в виде музейных экспонатов.

Тем не менее "Телеграф" нашел целый ряд техники оккупантов, которой место в музее, но она продолжает использоваться на передовой из-за огромных потерь, и часто в этом списке техника, которая "помнит" еще Иосифа Сталина.