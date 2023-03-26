Своє закінчилося, крадемо українське – окупанти створюють черговий "аналогівнет"

На фронт окупанти готують нову саморобку

Окупанти зняли з захоплених раніше українських малих броньованих артилерійських катерів "Гюрза-М" бойові модулі БМ-5М.01 "Катран-М", ймовірно, щоб використати у створенні чергового "аналогівнету" на базі легкоброньованого тягача МТЛБ.

Про це повідомляє військовий оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко у своєму Telegram-каналі.

За його словами, дані бойові модулі укомплектовані 30-мм автоматичною гарматою ЗТМ-1, 30-мм автоматичним гранатометом КБА-117, 7,62-мм кулеметом КТ-7,62 і 2 протитанковими ракетними комплексами "Бар’єр".

Це досить потужне озброєння, яке навіть перевершує озброєність БМП-2, що має 30-мм гармату, 7,62-мм кулемет і лише 1 ПТРК, тобто установка "Катрана-М" здатна посилити вогневу міць бронетехніки, на яку воно буде встановлено.

Імовірніше модуль встановлять на неозброєний МТЛБ, з яким окупанти вже почали експериментувати, встановивши на нього стару важку вежу з установкою 2М-7 вагою 1,5 тонни і висотою під два метри.

На відміну від установки 2М-7 1949 року, український бойовий модуль набагато сучасніший, трохи легший (1300 кг проти 1500 кг), набагато краще озброєний і менш помітний.

Загалом поява в окупантів подібних саморобок, тим більше з використанням українських бойових модулів, говорить про величезний дефіцит бойової техніки, яку просто нема чим заповнювати, якщо доводиться робити подібні "бойові" одиниці.