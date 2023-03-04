"Залізний капут" у степах України: окупанти створили гібрид тягача та катеру

Вундервафля окупантів здатна лише розсмішити

Через нестачу військової техніки російської окупанти все частіше змушені кидати на передову антикварні зразки озброєння. Але оскільки їх навіть не вистачає, ворогові доводиться ліпити в купу щось уже застаріле і непристосоване до бою. Таким став помічений на озброєнні окупантів гібрид легкоброньованого багатоцільового тягача МТ-ЛБ та катера.

Фото нового "чудо-зброї" Росії у своєму Telegram-каналі опублікував офіцер Армії Оборони Ізраїлю Ігаль Левін.

Як пише український військовий експерт Андрій Харук, на МТ-ЛБ навіщось встановили величезну вежу від спареної корабельної артустановки 2М-3М, випуск якої розпочався ще 1949 року, що важить півтори тонни без урахування "тумби" та боєкомплекту.

"Правда, як пишуть найбільш зайвохромосомні, оригінальні 25-мм автомати М-110 довелося замінити на 14,5-мм кулемети КПВТ — логічно, оскільки з флотськими снарядами на сухопутному фронті напружено", — підкреслює експерт, пояснюючи що окупанти . можливості "нової" техніки.

За словами Андрія Харука, ще на початку лютого бійці ЗСУ захопили схожий зразок техніки – МТ-ЛБ із встановленням 2М-7 – флотською тумбовою спаркою 14,5-мм кулеметів КПВ.

Але в цілому використання цієї "техніки" є абсолютно нераціональним — установка високої вежі робить МТ-ЛБ краще помітним, плюс сама вага вежі збільшує навантаження на двигун і збільшує ймовірність його поломки. При цьому все це монтується на базі легкоброньованого тягача, здатного витримати хіба що вогонь зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, що величезні втрати змушують ворога використовувати на передовій масу застарілої зброї, багато з яких має вік старше 50 років.