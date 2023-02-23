У бій іде... антикваріат: у окупантів помітили техніку середини XX століття

Бронетранспортери на передовій всього на 2 роки молодші за путина

Великі втрати в техніці спонукали російських окупантів розпочати розконсервацію та відправку на передову справжнього антикваріату – бронетранспортерів БТР-50П, створених невдовзі після Другої світової війни.

Фото техніки, яку везуть транспортерами, розмістив у своєму Telegram-каналі військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. За його словами, ворог відчуває дефіцит техніки, тому продовжує розконсервацію найдавнішого радянського металобрухту.

БТР-50П на платформах

"З’явилися перші кадри розконсервованих БТР-50П, що відправляються в зону БД в Україну. БТР-50П випускався з 1954 по 1970. У Росії на зберіганні їх до 1 тис. Варто зазначити, що не всі, що знаходяться в Росії, на зберігання БТР-50П придатні до Але, з іншого боку, поява цих мастодонтів вкотре підтверджує кризу РВВ з постачанням техніки підрозділам", — пояснює експерт, який "скарб" скоро з’явиться в окупантів на передовій.

БТР-50П на платформах

БТР-50П є третім післявоєнним бронетранспортером СРСР (після БТР-40 та БТР-152) і почав випускатися у 1954 році. Базою для його створення послужив радянський легкий плаваючий танк ПТ-76 (звідси і індекс П — "плаваючий", у БТР-50), який почали випускати 1951 року, тобто ще за Сталіна.

БТР-50П, на відміну від пізніших радянських та російських БТРів, є гусеничною машиною, чим нагадує американський гусеничний М113, що перебуває на озброєнні ЗСУ. Антикварний БТР-50П давно застарів і має лише одну перевагу – містке десантне відділення дозволяє перевозити до 20 бійців. При цьому броня витримає в кращому разі вогонь зі стрілецької зброї 7,62 мм, а озброєння бронетранспортера представлене кулеметом такого ж калібру.

Раніше росіяни вже заявили про появу на передовій останній модернізації радянського танка Т-80, за допомогою яких хочуть здобути перелом на фронті.