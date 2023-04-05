Летіти, всіх бомбити: українські дрони "Вампір" відкривають полювання на окупантів
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Вартість дрону стартує від 10 тисяч доларів
В Україні продовжують створювати власні дрони, які допомагають нашим військовим на фронті боротися з окупантами. Одним із них став Vampire, який розробила компанія SkyFall. Робота над ним почалася через кілька місяців після початку повномасштабної війни в країні. Дрон вже налічує два покоління і чекає на третє, в якому будуть покращені технічні характеристики.
Журналісти ITC побували на виробництві безпілотного літального апарату та показали процеси його створення, а також історію дрону та його бойові досягнення.
Команда творців "Вампіра" має свою ферму 3D принтерів, що дає можливість масштабно працювати з поставленими завданнями з виробництва дронів. Надалі компанія планує займатися не тільки ударними, але й розвідувальними дронами.
Що відомо про дрон Vampire і чим він цікавий
Vampire є ударним безпілотником, який належати до класу гексакоптерів. Оскільки пристрій сам собою досить габаритний, на позиції його слід перевозити. У другій генерації поставляється разом з кейсом, пультом керування, двома парами акумуляторів та зарядним пристроєм.
Дрон може працювати максимально із загальним навантаженням до 15 кг. "Вампір" також може використовувати велику кількість боєприпасів: кумулятивні, осколково-фугасні та навіть термобаричні. Завдяки встановленому тепловізору безпілотник може працювати в темряві на ефективній висоті близько 120 м. Щоб виявити цей БПЛА, ворогові знадобиться застосування пристроїв нічного бачення та тепловізійних прицілів. Тобто протидіяти цій "пташці" досить складно.
Частину елементів дрону виробляють за допомогою 3D принтерів. Завдяки цьому можна знизити його вартість та зробити виробництво максимально швидким. Вартість однієї одиниці цієї техніки починається з 10 тисяч доларів у першій генерації.
Vampire можна застосовувати проти скупчень особового складу, оборонних споруд, укріплень та фортифікацій, броньованої техніки, складів боєприпасів. Також ці дрони можна застосовувати у парі. Підлітаючи до позицій противника один за одним, вони можуть закидати позицію окупантів снарядами, дозволяючи піхоті займати позиції ворога без вступу до ближнього бою.
Характеристики
- Рекомендована дальність польоту – 4 км;
- Рекомендована висота польоту – 400 м;
- Швидкість без навантаження – 80 км/год;
- Швидкість із навантаженням 15 кг — 40 км/год;
- Час польоту без вантажу – 35 хв;
- Час польоту з 10 кг — 20 хв;
- Оптичний зум — 10х.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні створили дрон-бомбардувальник Skynetua. Ця "пташка" допомагає нашим військовим ліквідувати російських окупантів, оскільки вона здатна скидати бомби вагою до 3 кг, а після цього повертатися.