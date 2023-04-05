Летіти, всіх бомбити: українські дрони "Вампір" відкривають полювання на окупантів

Вартість дрону стартує від 10 тисяч доларів

В Україні продовжують створювати власні дрони, які допомагають нашим військовим на фронті боротися з окупантами. Одним із них став Vampire, який розробила компанія SkyFall. Робота над ним почалася через кілька місяців після початку повномасштабної війни в країні. Дрон вже налічує два покоління і чекає на третє, в якому будуть покращені технічні характеристики.

Журналісти ITC побували на виробництві безпілотного літального апарату та показали процеси його створення, а також історію дрону та його бойові досягнення.

Команда творців "Вампіра" має свою ферму 3D принтерів, що дає можливість масштабно працювати з поставленими завданнями з виробництва дронів. Надалі компанія планує займатися не тільки ударними, але й розвідувальними дронами.

Фото — ITC

Що відомо про дрон Vampire і чим він цікавий

Vampire є ударним безпілотником, який належати до класу гексакоптерів. Оскільки пристрій сам собою досить габаритний, на позиції його слід перевозити. У другій генерації поставляється разом з кейсом, пультом керування, двома парами акумуляторів та зарядним пристроєм.

Дрон може працювати максимально із загальним навантаженням до 15 кг. "Вампір" також може використовувати велику кількість боєприпасів: кумулятивні, осколково-фугасні та навіть термобаричні. Завдяки встановленому тепловізору безпілотник може працювати в темряві на ефективній висоті близько 120 м. Щоб виявити цей БПЛА, ворогові знадобиться застосування пристроїв нічного бачення та тепловізійних прицілів. Тобто протидіяти цій "пташці" досить складно.

Фото — ITC

Частину елементів дрону виробляють за допомогою 3D принтерів. Завдяки цьому можна знизити його вартість та зробити виробництво максимально швидким. Вартість однієї одиниці цієї техніки починається з 10 тисяч доларів у першій генерації.

Vampire можна застосовувати проти скупчень особового складу, оборонних споруд, укріплень та фортифікацій, броньованої техніки, складів боєприпасів. Також ці дрони можна застосовувати у парі. Підлітаючи до позицій противника один за одним, вони можуть закидати позицію окупантів снарядами, дозволяючи піхоті займати позиції ворога без вступу до ближнього бою.

Характеристики

Рекомендована дальність польоту – 4 км;

Рекомендована висота польоту – 400 м;

Швидкість без навантаження – 80 км/год;

Швидкість із навантаженням 15 кг — 40 км/год;

Час польоту без вантажу – 35 хв;

Час польоту з 10 кг — 20 хв;

Оптичний зум — 10х.

Фото — ITC

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні створили дрон-бомбардувальник Skynetua. Ця "пташка" допомагає нашим військовим ліквідувати російських окупантів, оскільки вона здатна скидати бомби вагою до 3 кг, а після цього повертатися.