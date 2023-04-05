Лететь, всех бомбить: украинские дроны "Вампир" открывают охоту на оккупантов (фото)

Стоимость дрона стартует от 10 тысяч долларов

В Украине продолжают создавать собственные дроны, которые помогают нашим военным на фронте бороться с оккупантами. Одним из них стал Vampire, который разработала компания SkyFall. Работа над ним была начала спустя несколько месяцев после начала полномасштабной войны в стране. Дрон уже насчитывает два поколения и ожидает третье, в котором будут улучшены технические характеристики.

Журналисты ITC побывали на производстве беспилотного летательного аппарата и показали процессы его создания, а также историю дрона и его боевые достижения.

Команда создателей "Вампира" имеет свою ферму 3D принтеров, что дает ей возможность масштабно работать с поставленными задачами по производству дронов. В дальнейшем компания планирует заниматься не только ударного, но и разведывательного дрона.

Фото - ITC

Что известно о дроне Vampire и чем он интересен

Vampire представляет собой ударный беспилотник, который относится к классу гексакоптеров. Поскольку устройство само по себе довольно габаритное, на позиции его следует перевозить. Во второй генерации поставляется вместе с кейсом, пультом управления, двумя парами аккумуляторов и зарядным устройством.

Дрон может работать максимально с общей нагрузкой до 15 кг. "Вампир" также может использовать большое количество боеприпасов: кумулятивные, осколочно-фугасные и даже термобарические. Благодаря установленному тепловизору беспилотник может работать в темноте на эффективной высоте около 120 м. Чтобы обнаружить этот БПЛА, врагу потребуется применение устройств ночного видения и тепловизионных прицелов. То есть, противодействовать этой "птичке" довольно сложно.

Фото - ITC

Часть элементов дрона производят с помощью 3D принтеров. Благодаря этому можно снизить его стоимость и сделать производство максимально быстрым. Стоимость одной единицы этой техники начинается с 10 тысяч долларов в первой генерации.

Vampire можно применять против скоплений личного состава, оборонительных сооружений, укреплений и фортификаций, бронированной техники, складов боеприпасов. Также эти дроны можно применять в паре. Подлетая к позициям противника друг за другом они могут забрасывать позицию оккупантов снарядами, позволяя пехоте занимать позиции врага без вступления в ближний бой.

Характеристики

Рекомендованная дальность полета — 4 км;

Рекомендованная высота полета — 400 м;

Скорость без нагрузки — 80 км/ч;

Скорость с нагрузкой 15 кг — 40 км/ч;

Время полета без груза — 35 мин;

Время полета с 10 кг — 20 мин;

Оптический зум — 10х.

Фото - ITC

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Украине создали дрон-бомбардировщик Skynetua. Эта "птичка" помогает нашим военных ликвидировать российских оккупантов, поскольку она способна сбрасывать бомбы весом до 3 кг, а после этого возвращаться.