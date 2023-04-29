Пожежа не вщухає, дим видно за кілька кілометрів: нові відео і подробиці "бавовни" у Севастополі (відео)

Постраждалих немає — заявляє окупаційна влада

Ситуація в Севастополі на палаючій нафтобазі не під контролем пожежників. Займання сталося вранці 29 квітня і продовжує розгоратися.

Станом на 9:30 пожежа продовжується і дуже активно. Окупаційна влада прибула на місце. Заявляється, що постраждалих немає, а цивільним об’єктам нічого не загрожує. До гасіння пожежі залучають пожежний потяг — загорянню присвоєний найскладніший четвертий рівень із можливих. На гасіння потрібно чимало часу, бо палива було дуже багато.

На під'їздах до мікрорайону стоять кордони поліції. У всіх, хто проїжджає повз перевіряють документи. На місце також прибули кінологи, шукатимуть можливу вибухівку.

Також місцева влада заявляє, що паливо з бази не було задіяно в поставки для Севастополя. Вже вивчаються чи не перевищили гранично допустимі норми речовин в мікрорайоні Козача Бухта. У початку займання звинувачують український безпілотник. Офіційно Україною така інформація не підтверджувалася.

Саме ця нафтобаза загорілася

За останніми даними вогонь тимчасово вдалося збити всередину цистерни. Застосовують піну.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що сенаторка рф Ольга Ковітіді закликала завдати удару по нафтосховищам Одеси через пожежу в Севастополі. Вона відома зокрема тим, що в 2014 році перейшла на російську сторону під час окупації Кримського півострова. До цього була депутаткою Верховної ради Криму.