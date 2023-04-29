"Кара Божья": в ГУР озвучили масштабы последствий взрыва в Севастополе

Россиянам в Крыму советуют держаться подальше от военных объектов рф, расположенных на территории полуострова

Во время мощного взрыва в аннексированном россией Севастополе было уничтожено более десяти резервуаров с нефтепродуктами общей емкостью около 40 тысяч тонн. Этот "хлопок" стал божьей карой за удар россиян по мирной Умани.

Такую информацию в комментарии для "РБК-Украина" озвучил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, отметив, что уничтоженные нефтепродукты предназначались для нужд Черноморского флота российской федерации.

Кроме того, в ГУР МО посоветовали россиянам, проживающим в аннексированном Крыму в ближайшее время держаться как можно дальше от военных объектов агрессора.

"В городе Севастополь 29 апреля состоялся "хлопок", который является божьей карой, в том числе за убитых мирных людей в Умани, среди которых пятеро детей. Эта казнь будет долговременной", — отметил Юсов.

Кроме того, Юсов добавил, что украинской разведке известны все детали по хищению имущества оккупантами на этих и других военных объектах рф. Также он намекнул, что именно благодаря этим сведениям украинские Силы безопасности и обороны имеют гораздо более широкие возможности.

"Стоит отметить, что нам известно о хищении должностными лицами оккупационных властей нефтепродуктов и о других коррупционных действиях на этой нефтебазе и других объектах оккупантов", — подытожил он.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в Вооруженных силах Украины отреагировали на пожар, произошедший на нефтебазе в аннексированном россией Севастополе.