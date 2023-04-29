Пожар не утихает, дым виден за несколько километров: новые видео и подробности "бавовны" в Севастополе (видео)

Пострадавших нет — заявляют оккупационные власти

Ситуация в Севастополе на горящей нефтебазе не находится под контролем пожарных. Возгорание произошло утром 29 апреля и продолжает разгораться.

По состоянию на 9.30 пожар продолжается и очень активно. Оккупационные власти прибыли на место. Заявляется, что пострадавших нет, а гражданским объектам ничего не угрожает. К тушению пожара привлекают пожарный поезд — возгоранию присвоен самый сложный четвертый из возможных. На тушение нужно много времени, потому что топлива было очень много.

На подъездах к микрорайону стоят кордоны полиции. У всех проезжающих мимо проверяют документы. На место также прибыли кинологи, будут искать возможную взрывчатку.

Также местные власти заявляют, что топливо с базы не было задействовано в поставках для Севастополя. Уже изучаются превышены ли предельно допустимые нормы веществ в микрорайоне Казачья Бухта. В начале возгорания обвиняют украинский беспилотник. Официально Украиной такая информация не подтверждалась.

Именно эта нефтебаза загорелась

По последним данным, огонь временно удалось сбить внутрь цистерны. Используют пену.

Ранее "Телеграф" сообщал, что сенатор РФ Ольга Ковитиди призвала нанести удар по нефтехранилищам Одессы из-за пожара в Севастополе. Она известна тем, что в 2014 году перешла на российскую сторону во время оккупации Крымского полуострова. До этого была депутатом Верховного совета Крыма.