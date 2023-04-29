В Крыму раздался взрыв и вспыхнул пожар на нефтебазе: эффектные фото и видео

Дым виден на десятки километров вокруг

В оккупированном Севастополе в Крыму утро 29 апреля началось с масштабного и зрелищного пожара. Пылает в микрорайоне Казачья бухта. Загорелся резервуар с топливом на нефтебазе.

Оккупационные власти сообщают, что площадь пожара уже достигла 1000 квадратных метров. Ей присвоен четвертый класс, рассказал михаил развожаев. Возгорание началось ночью, и его не могут взять под контроль уже несколько часов.

Что касается причины пожара, то оккупанты уже сообщают о вероятности применения беспилотника. В местных телеграммах каналах сообщают, что якобы видели его со стороны мыса Фиолент.

Затем раздался громкий взрыв и начался пожар. Столб огня и дыма виден издалека. О пострадавших в результате пожара пока не сообщается.

Место пожара на карте

Ранее Телеграф сообщал о звуках взрывов в Севастополе несколько дней назад. Российские власти заявили об атаке надводных дронов. Сообщалось о работе российского ПВО. Однако оккупанты так и не смогли определиться — сколько дронов их атаковало. Местные власти и минобороны россии предоставили различные данные по количеству уничтоженных беспилотников.