Сенатор-предательница из Крыма призвала армию рф отомстить за Севастополь и назвала город-цель

Российским пожарным не удается взять под контроль огонь

Утренний взрыв и пожар на нефтехранилище в Севастополе вызвал бурную реакцию у оккупантов и коллаборантов. Так, бывшая депутат Верховной Рады Крыма, перешедшая на сторону россии в 2014 году Ольга Ковитиди заявила, что россия должна отомстить ударив по Одессе.

Свое мнение она высказала в телеграм-канале. Она заявила, что все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены. "Стратегическое решение по нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято", — пишет она.

Ольга Ковитиди

Какая ситуация на нефтебазе в Севастополе

К тушению пожара привлекли десятки пожарных расчетов со всего оккупированного полуострова. Ситуация не контролируемая – пожар не удается локализовать. О пострадавших не сообщается. Отмечается, что эвакуации из района Казачьей бухты не будет, специалисты оккупантов пока проверяют нормы загрязненности воздуха, наполненного дымом.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что масштабные пожары не редкость не только на оккупированных территориях, но и в россии. Недавно поселок в Свердловской области сгорел вместе с заводом и исправительной колонией.