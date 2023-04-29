"Люблю "бавовну" з доставкою на Крим": в ВСУ оригинально прокомментировали пожар в Севастополе (видео)
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Вооруженные силы Украины прокомментировали пожар на нефтебазе в Крыму
Появилась первая "официальная" реакция Вооруженных сил Украины на пожар на нефтебазе в оккупированном Севастополе.
Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны таврического направления Алексей Дмитрашковский опубликовал шуточное видео на своей странице в Facebook.
"Собака любит мясо, ворона любит сыр, а я люблю "бавовну" с доставкою на Крым", — сказал он.
Напомним, что мощный пожар на нефтебазе вспыхнул в ночь на 29 апреля. Если верить сообщениям оккупационных властей, то по состоянию на 13:00 открытое горение на нефтебазе в Севастополе ликвидировано.
Уже традиционно оккупанты начали обвинять в инциденте ВСУ — они начали распространять информацию о том, что пожар возник после атаки дроном. Интересно, что официальные лица ВСУ официальных комментариев по этому поводу не делали.
Ранее "Телеграф" сообщал, что сенатор-предательница Украины после событий в Крыму призвала армию оккупантов нанести удар по Одессе.
Ранее мы также писали о том, что масштабные пожары не редкость не только на оккупированных территориях, но и в россии. Недавно там сгорел целый поселок в Свердловской области вместе с заводом и исправительной колонией.