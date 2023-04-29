"Люблю "бавовну" з доставкою на Крим": у ЗСУ оригінально прокоментували пожежу у Севастополі (відео)
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Збройні сили України прокоментували пожежу на нафтобазі у Криму
З’явилася перша "офіційна" реакція Збройних сил України на пожежу на нафтобазі в окупованому Севастополі.
Спікер об’єднаного прес-центру Сил оборони таврійського спрямування Олексій Дмитрашковський опублікував жартівливе відео на своїй сторінці у Facebook.
"Собака любить м’ясо, ворона любить сир, а я люблю "бавовну" з доставкою на Крим", — сказав він.
Також він закликав "чекати на наступні пророцтва".
Нагадаємо, що потужна пожежа на нафтобазі спалахнула в ніч проти 29 квітня. Якщо вірити повідомленням окупаційної влади, станом на 13:00 відкрите горіння на нафтобазі в Севастополі ліквідовано.
Вже традиційно окупанти почали звинувачувати в інциденті ЗСУ — вони почали поширювати інформацію про те, що пожежа виникла після атаки дроном. Цікаво, що офіційні особи ЗСУ коментарів із цього приводу не робили.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що сенатор-зрадниця України після подій у Криму закликала армію окупантів завдати удару по Одесі.
Раніше ми також писали про те, що масштабні пожежі не рідкість не лише на окупованих територіях, а й у росії. Нещодавно там згоріло ціле селище у Свердловській області разом із заводом та виправною колонією.