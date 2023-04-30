Підтримали "флешмоб" Севастополі: в рф палали заводи у Пермі та Нижньому Новгороді

Все, що проходить в росії, знаходиться під контролем путіна, і, вочевидь, пожежі — теж

Схоже, в рф з ентузіазмом сприйняли пожежу в Козачій бухті Севастополя за принципом "якщо горить, значить, це комусь потрібно".

А так як все, що проходить в рф, потрібно путіну (адже у нього все йде за планом), то подібний "вогник" потрібно було влаштувати і у інших містах – тобто, підтримати такий собі "флешмоб на пожежі".

Вирішено – зроблено.

Спочатку спалахнув завод у місті Перм "Мотовіліхінських заводи", де виробляються боєприпаси для реактивних систем залпового вогню (сумнозвісних "градів"). Також там виготовляють артилерійські снаряди та бойові й транспортно-зарядні машини.

Пожежу на підприємстві було видно на усе місто.

Цікаво, що у російських МНСників одразу ж знайшлося пояснення причин пожежі. Мовляв, загорівся трансформатор. На місце відправили 37 пожежників і 10 одиниць техніки. Повідомлень про постраждалих, як звично, немає.

Згодом до "змагання" підключилося і місто Нижній Новогород, де на одному з заводів загорілася стоянка для бензовозів. Вогонь охопив 50 квадратних метрів.

У результаті цього 3 бензовози згоріли. Також від вогню постраждало побутове приміщення, а після ліквідації пожежі продовжували горіти шини.

На місце відправили 33 пожежників і 25 одиниць техніки. У російському МНС кажуть як звично, що постраждалих нема.

"Вишенькою на торті" вже вночі стала пожежа у селищі Суземка в так званій "Білгородській народній республіці".

А ініціатором "флешмобу" став, нагадаємо, тимчасово окупований Севастополь, де палала нафтобаза, запаси на якій були заготовлені для потреб чорноморської флотилії рф.