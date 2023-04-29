Воют и угрожают уничтожить Одессу. Как у оккупантов подгорает после "бавовны" в Севастополе

Рассказываем, как реагируют в россии

Мощный взрыв и яркий зрелищный пожар в нефтехранилище в Казачьей бухте Севастополя вызвали очередную волну истерики среди оккупантов. Некоторые россияне уже призывали отомстить за "бавовну" Украине, хотя официально ответственности за взрыв никто на себя не взял.

"Телеграф" собрал самые яркие проявления истерики на болотах:

Еще одна "хорошая россиянка" призвала сжечь Одессу

Бывшая депутат Верховной Рады Крыма, которая перешла на сторону России в 2014 году Ольга Ковитиди призвала отомстить ударом по Одессе. В своем телеграмм-канале женщина заявила, что все нефтеналивные хранилища Одессы должны быть уничтожены.

"Стратегическое решение по нейтрализации Одессы как военной базы Украины должно быть принято", — пишет она.

Ольга Ковитиди считает Одессу военной базой

Переживают за боеспособность армии

В пропагандистских Телеграмм-каналах оккупанты беспокоятся, что "бавовна" на нефтебазе в Севастополе подрывает боеспособность южной группировки вооруженных сил россии. российский оккупант Егор Гузенко (позывной Тринадцатый) в своем канале жалуется, что нефть в аннексированный полуостров сложно доставлять:

Оккупант переживает, что нефть сложно доставлять в Крым и прав

"Такие прилеты по составам (Нефтебаза) очень ощутимы для южного направления, поскольку Крым это полуостров, его поставки усложняет способности, и объемы потерянного топлива так или иначе оставят определенный след на будущей обстановке. Контрнаступление на носу, и такие удары это лишь предвестники большего" , – говорит оккупант.

Террорист гиркин стремится к мировому голоду

Террорист игр гиркин-стрелков, являющийся фигурантом дела о сбитии пассажирского самолета над Донбассом, в своем Телеграмм-канале назвал хлопок в Крыму "Херсонским стыдом" и призвал рф в ответ прекратить "зерновое соглашение", согласно которому зерно из Украины поставляется через Черноморский. коридор в других странах мира.

"Украинские националисты побомбили Севастополь. Потерь нет, только пожар. Надеюсь, этот печальный факт не повредит священному "зерновому соглашению". А по поводу уважаемых киевских партнеров — это они совсем ни при чем — это все злобные националисты. Их непременно снова заклеймит и пообещает". уничтожить наш любимый Лунтик. Так что не о чем беспокоиться на 15-й месяц СВО", — пишет россиянин.

террористу стало стыдно за россию, и это уже не первый раз

Друг Януковича хочет снова ударить по Кременчугу

Скандальный беглый регионал олег царей, который является постоянным гостем пропагандистских шоу, призвал всего-навсего ударить по Кременчугскому заводу в ответ на хлопок в Крыму. Он жалуется, что дважды ВКС россии наносили удар по НПЗ и ни разу не удалось попасть так, чтобы поджечь либо нефть, либо нефтепродукты.

Царев призвал уничтожить завод в Украине

Реакция соцсетей

В крымских пабликах в соцсетях люди удивляются тому, что территория нефтебазы на полуострове незащищена. Хотя предыдущие волны хлопка и видео из "Совсем не хочу ехать из Крыма" должны развеять такие оптимистичные мнения.

Скриншот Twitter RoksolanaКрымUA

Ранее "Телеграф" сообщал, как в украинской разведке отреагировали на пожар, произошедший на нефтебазе в аннексированном россией Севастополе.