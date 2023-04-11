"Ждем подходящего момента": Украина хочет повторить историю с крейсером "Москва"

В Минобороны намекнули на новую "бавовну"

Украина готовит "сюрприз" для российского флота в Черном море, однако раскрывать его детали пока рано.

Об этом рассказал глава Минобороны Украины Алексей Резников во время брифинга с датским коллегой Троелсом Лундом Поульсеном.

По его словам, ему бы очень хотелось раскрыть детали, но у него есть договоренности с командующим Военно-морскими силами ВСУ Алексеем Неижпапой, который вместе с командой отвечает за реализацию этого плана.

"Некоторые нюансы до сих пор не известны нашему врагу, а это значит, что мы можем предлагать им еще очередной "сюрприз" на море, очередную "бавовну", связанную с их кораблями", — сказал Резников.

При этом он намекнул, что Украина "ждет подходящего момента", чтобы повторит историю с крейсером "Москва".

Стоит отметить, что крейсер "Москва" был уничтожен 13 апреля 2022 года двумя ракетами "Нептун" украинского производства.

Российское руководство усиленно пыталось скрыть произошедшее, заявляя про пожар, и преуменьшить количество жертв. Но правда все равно выплыла наружу — количество трупов на крейсере поразило даже оккупантов. Спустя чуть менее двух недель удалось определить точное место потопления "Москвы", а остатки крейсера прибило к берегам Украины в июне.