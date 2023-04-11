"Чекаємо на відповідний момент": Україна хоче повторити історію з крейсером "Москва"

У Міноборони натякнули на новий "хлопок"

Україна готує "сюрприз" для російського флоту в Чорному морі, проте розкривати його деталі поки що зарано.

Про це розповів глава Міноборони України Олексій Резніков під час брифінгу з данським колегою Троєлсом Лундом Поульсеном.

За його словами, йому дуже хотілося б розкрити деталі, але в нього є домовленості з командувачем Військово-морськими силами ЗСУ Олексієм Неїжпапою, який разом із командою відповідає за реалізацію цього плану.

"Деякі нюанси досі не відомі нашому ворогові, а це означає, що ми можемо пропонувати їм ще черговий "сюрприз" на морі, чергову "бавовну", пов’язану з їхніми кораблями", — сказав Резніков.

При цьому він натякнув, що Україна "чекає відповідного моменту", щоб повторити історію з крейсером "Москва".

Варто зазначити, що крейсера "Москву" було знищено 13 квітня 2022 року двома ракетами "Нептун" українського виробництва.

Російське керівництво посилено намагалося приховати подію, заявляючи про пожежу, і применшити кількість жертв. Але правда все одно випливла назовні — кількість трупів на крейсері вразила навіть окупантів. Через менш як два тижня вдалося визначити точне місце потоплення "Москви", а залишки крейсера прибило до берегів України в червні.