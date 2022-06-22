К берегам Одессы прибило остатки крейсера "Москва", а в рф выживших моряков опять готовят на фронт (фото)

История с главным флагманом Черноморского флота рф, кажется, и не думает заканчиваться

На днях в Одессе на одном из пляжей была обнаружена интереснейшая находка — остатки снаряжения пущенного ко дну флагманского крейсера "Москва". Военные похвастались найденными спасательными кругами, а также аварийными буйками, которые Черное море отказалось принять в свои пучины. Тем временем в россии тоже не ослабевает внимание к теме "Москвы" — там уже готовят выжившую часть экипажа к возвращению на активный фронт.

Всю эту информацию "Телеграф" собрал благодаря Институту изучения войны (США), а также команде военных волонтеров проекта InformNapalm. История крейсера, несмотря на прямое потопление, продолжает бурно развиваться.

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Как отрапортовали одесситы, море вернуло не слишком много снаряжения "Москвы". В основном о затоплении огромного крейсера свидетельствуют многочисленные спасательные круги с характерной аббревиатурой (ГВРКР — гвардейский военный ракетный крейсер).

Так выглядят остатки былой роскоши

Также к берегам Южной Пальмиры вынесло несколько сигнальных буйков, ранее пребывающих на борту российского корабля.

Море продолжает выносить "сюрпризы"

Тем временем в россии решили, что история с уничтожением главного флагмана Черноморского флота уже поутихла. Именно поэтому 49 выживших моряков команды "Москвы" до сих пор не были возвращены к своим семьям. Более того — их родственники массово инициируют обращение к командованию, где требуют разрешить отправку моряков на родину

Считается, что пока что российские военнослужащие, которым удалось уцелеть на крейсере, находятся сейчас на борту старого корабля "Ладный". Он непригоден для активных военных действий, однако это не мешает командованию российской армии хотеть вернуть этих военных на активный участок фронта.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как обстоит ситуация в Черном море с количеством российским кораблей. Спойлер — их количество увеличилось, вероятно, в связи с активизацией боевых действий на острове Змеиный.

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