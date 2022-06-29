"Там было много трупов": оккупант на допросе рассказал, как затонул крейсер "москва" (видео)

По словам оккупанта во время спасения крейсера "москва" на нем нашли очень большое количество трупов

Представители Службы безопасности Украины провели допрос российского моряка, который являлся одним из участников спасательной операции пострадавших на крейсере "москва". Именно этот корабль украинские защитники в апреле отправили на встречу с Нептуном.

Видеозапись допроса, в ходе которого оккупант признался, что возможностей отбуксировать корабль не было, в среду, 29 июня, обнародовала пресс-служба СБУ. По словам россиянина, в результате удара бойцов Вооруженных сил Украины по крейсеру, большое количество людей на нем погибло, а само спасение происходило "очень печально".

"Был непосредственным участником спецоперации по спасению корабля, крейсера "москва". Там было… ну много трупов, и в основном спасение происходило очень печально. То есть мы корабль потеряли, он утонул, мы не смогли его отбуксировать", — рассказал российский захватчик.

Он также добавил, что по возвращении со спасательной операции, военным заявили, что у них только два выбора: дальше идти в море или перейти к пехоте и участвовать в боевых действиях в Украине.

"Я насмотрелся того, что было на "москве" и не хотел дальше видеть… что ты посреди моря умираешь. Это очень страшно, и я отказался. Я написал рапорт о том, что я согласен на спецоперацию в Украине", — рассказал пленный.

Военного, по его словам, отправили в разведку на БТРах в составе 30 человек, однако они в первые дни попали в род минометный обстрел и большинство из них погибло. Живыми, но ранеными, остался только он и двое его сослуживцев.

Ранее "Телеграф" сообщал, как в россии прокомментировать информацию о затоплении крейсера "москва", отметив, что на корабле "по непонятным причинам" вспыхнул пожар, приведший к детонации боекомплекта. Позже в росСМИ появились данные, что на крейсере погибли 116 человек, а еще около сотни пропали без вести.