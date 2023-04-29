Виють і погрожують знищити Одесу. Як у окупантів підгорає після бавовни у Севатополі

Потужний вибух та яскрава видовищна пожежа у нафтосховищі у Козачій бухті Севастополя викликали чергову хвилю істерику серед окупантів. Деякі росіяни вже закликали помститися за бавовну Україні, хоча офіційно відповідальності за вибух ніхто на себе не взяв.

"Телеграф" зібрав найяскравіші вияви істерики на болотах:

Ще одна "хороша росіянка" закликала спалити Одесу

Колишня депутатка Верховної Ради Криму, яка перейшла на бік росії у 2014 році Ольга Ковітіді закликала помститися ударом по Одесі. У своєму Телеграм-каналі жіночка заявила, що всі нафтоналивні сховища Одеси мають бути знищені.

"Стратегічне рішення щодо нейтралізації Одеси як військової бази України має бути ухвалене", — пише вона.

Ольга Ковітіді вважає Одесу воєнною базою

Переживають за боєздатність армії

У пропагандистських Телеграм-каналах окупанти переймаються, що бавовна на нафтобазі у Севастополі підриває боєздатність південного угруповання збройних сил рф. російський окупант Єгор Гузенко (позивний Тринадцятий) у своєму каналі бідкається, що нафту до анексованого півострова складно доставляти:

Окупант переживає, що нафту складно доставляти у Крим і має рацію

"Такі прильоти по складах (Нафтобаза) дуже відчутні для південного напрямку, оскільки Крим це півострів, його постачання ускладнює спроможності, і обсяги втраченого палива так чи інакше залишать певний слід на майбутній обстановці. Контрнаступ на носі, і такі удари це лише провісники більшого", — каже окупант.

Терорист гіркін прагне світового голоду

Терорист ігор гіркін-стрєлков, який є фігурантом справи про збиття пасажирського літака над Донбасом, у своєму Телеграм-каналі назвав бавовну у Криму "Херсонським соромом" та закликав рф у відповідь припинити "зернову угоду", згідно з якою збіжжя з України поставляється через Чорноморський коридор в інші країни світу.

"Українські націоналісти побомбили Севастополь. Втрат немає, лише пожежа. Сподіваюся, цей сумний факт не зашкодить священній "зерновій угоді". А щодо шановних київських партнерів — то вони тут зовсім ні до чого — це все злісні націоналісти. Їх неодмінно знову затаврує і пообіцяє знищити наш улюблений Лунтік. Так що нема про що турбуватися на 15-й місяць СВО", — пише росіянин.

терористу стало соромно за росію,і це вже не вперше

Друг Януковича хоче знову вдарити по Кременчуку

Скандальний регіонал-втікач олег царьов, який є постійним гостем пропагандистських шоу, закликав всього-на-всього вдарити по Кременчуцькому заводу у відповідь на бавовну в Криму. Він жаліється, що двічі ВКС росії завдавали удару по НПЗ і жодного разу не вдалося влучити так, щоб підпалити або нафту або нафтопродукти.

Царьов закликав знищити завод в Україні

Реакція соцмереж

У кримських пабліках у соцмережах люди дивуються, що територія нафтобази на півострові незахищена. Хоча попередні хвилі бавовни та відео з "Зовсім не хочу їхати з Криму" мали б розвіяти такі оптимістичні думки.

Скріншот Twitter RoksolanaКрымUA

Раніше "Телеграф" повідомляв, як в українській розвідці відреагували на пожежу, що трапилася на нафтобазі в анексованому росією Севастополі.