Все, что проходит в россии, находится под контролем путина, и, очевидно, пожары тоже

Похоже, в россии с энтузиазмом восприняли пожар в Казачьей бухте Севастополя по принципу "если горит, значит, это кому-то нужно".

А так как все, что проходит в рф, нужно путину (ведь у него все идет по плану), то подобный "огонек" нужно было устроить и в других городах — то есть, поддержать такой себе "флешмоб на пожары".

Решено – сделано.

Первоначально вспыхнул завод в городе Пермь "Мотовилихинские заводы", где производятся боеприпасы для реактивных систем залпового огня (пресловутых "градов"). Также там производят артиллерийские снаряды и боевые и транспортно-зарядные машины.

Пожар на предприятии был виден на весь город.

Интересно, что у российских МЧСников сразу нашлось объяснение причин пожара. Мол, загорелся трансформатор. На место отправили 37 пожарных и 10 единиц техники. Сообщений о пострадавших, как обычно, нет.

Впоследствии к "соревнованию" подключился и город Нижний Новогород, где на одном из заводов загорелась стоянка для бензовозов. Огонь охватил 50 квадратных метров.

В результате этого 3 бензовоза сгорели. Также от огня пострадало бытовое помещение, а после ликвидации пожара продолжали гореть шины.

На место отправили 33 пожарных и 25 единиц техники. В российском МЧС говорят как обычно, что пострадавших нет.

"Вишенкой на торте" уже ночью стал пожар в поселке Суземка в так называемой "Белгородской народной республике".

А инициатором "флешмоба" стал, напомним, временно оккупированный Севастополь, где пылала нефтебаза, запасы на которой были заготовлены для нужд черноморской флотилии россии.