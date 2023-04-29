В этом году не будут проводить и марши памяти "Бессмертного полка"

В россии, жителям которой в украинской разведке дали интересный совет по мерам до 9 мая, массово отказываются от проведения торжеств, опасаясь за безопасность. Соответствующее решение приняли и власти Орловской и Псковской областей.

Как в субботу, 29 апреля, пишет Telegram-канал "7х7", власти обоих российских регионов отказались от проведения парадов на 9 мая "из-за угрозы безопасности людей".

В частности, губернатор Орловской области Андрей Кличков заявил, что решение об отмене торжеств было принято с учетом "совета", предоставленного представителями правоохранительных органов. Учитывая эту причину, были отменены и первомайские демонстрации. В то же время ход "Бессмертного полка" перенесут в онлайн-формат.

Стоит напомнить, что россия, опасаясь вероятных диверсий в москве, решила перекрыть Красную площадь для посещения на несколько недель. Кроме того, в этом году большинство российских областей отказались от традиционных парадов до 1 мая, отменили и торжественное шествие "Бессмертного полка" аргументируя свои действия "повышенным уровнем террористической опасности".

Такие же ограничения введены и на территории аннексированного Крыма.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Западе назвали реальную причину отмены проведения маршей памяти "Бессмертного полка" о "Великой отечественной войне".2023 года.