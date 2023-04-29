Дуже страшно? Паради на 9 травня скасували ще у двох областях росії

Цього року не проводитимуть і маршів пам'яті "Безсмертного полку"

У росії, жителям якої в українській розвідці дали цікаву пораду щодо заходів до 9 травня, масово відмовляються від проведення урочистостей, побоюючись за безпеку. Відповідне рішення прийняла й влада Орловської та Псковської областей.

Як у суботу, 29 квітня, пише Telegram-канал "7х7", влада обох російських регіонів відмовилася від проведення парадів на 9 травня "через загрозу безпеці людей".

Зокрема, губернатор Орловської області андрій кличков заявив, що рішення щодо відміни урочистостей було прийнято з урахуванням "поради", яку надали представники правоохоронних органів. З огляду на цю причину були скасовані й першотравневі демонстрації. Водночас ходу "Безсмертного полку" перенесуть в онлайн-формат.

Варто нагадати, що росія, побоюючись ймовірних диверсій у москві, вирішила перекрити Красну площу для відвідування на кілька тижнів. Крім того, цього року більшість російських областей відмовилися від традиційних парадів до 1 травня, скасували й урочисту ходу "Безсмертного полку" аргументуючи свої дії "підвищеним рівнем терористичної небезпеки".

Такі ж обмеження введенні й на території анексованого Криму.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на Заході назвали реальну причину скасування проведення маршів пам'яті "Безсмертного полку" про "Велику вітчизняну війну".2023 року.