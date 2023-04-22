Безпека ні до чого: на Заході назвали реальну причину скасування "Безсмертного полку" у росії

У рф свої дії аргументують "міркуваннями безпеки"

У росії, де скасували низку святкових демонстрацій до 1 травня, серед яких і щорічна хода "Безсмертного полку", намагаються зробити усе можливе, аби послідовність у ключовому наративі, який рф використовує для виправдання повномасштабного вторгнення в Україну, була збережена. Зокрема, мова йде про війну, аналогічну радянському досвіду під час Другої світової війни 1935-1945 років.

Таку інформацію у суботу, 22 квітня, повідомило Міністерство оборони Великобританії на своїй сторінці у Twitter, пояснивши у новому зведенні реальну причину скасування цього року маршів пам'яті "Безсмертного полку" про "Велику вітчизняну війну". Водночас у рф свої дії аргументують "міркуваннями безпеки".

Як зазначається, найбільший страх російської влади — підкреслити реальні втрати росії у так званій "воєнній спецоперації" в Україні. Він зумовлений останньою публічною заявою засновника приватної військової компанії "Вагнера" євгена пригожина, в якій він поставив питання щодо того, чи дійсно в Україні є нацисти. Неоднозначні розмови про це йдуть наперекір із виправданням кремлівського диктатора володимира путіна однієї з головних цілей вторгнення.

Водночас кремль і надалі робить усе можливе, аби об'єднати російське суспільство навколо поляризуючих міфів щодо 1940-і роки. Як приклад, лише кількома тижнями назад пропагандистські ЗМІ оприлюднили нібито "унікальні" документи з архівів ФСБ, які "засвідчують" те, що саме нацисти причетні вбивства 22 тисяч поляків під час Катинського розстрілу у 1940 році.

"Насправді відповідальність за це несе НКВД, попередниця ФСБ. Держдума Росії офіційно засудила Йосипа Сталіна за наказ про вбивства у 2010 році", — йдеться у зведенні британських розвідників.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що зазвичай урочисті заходи у росії, серед яких і "Безсмертний полк", проводиться за участі масовки, яку збирають та готують до маршу заздалегідь.