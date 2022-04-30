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Учасників "Безсмертного полку" в росії набирають за гроші: Невзоров оригінально пояснив цінник

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Учасники "Безсмертного полку" Новина оновлена 30 квітня 2022, 15:55
Учасники "Безсмертного полку"

У росії шукають учасників за 300 рублів на чергову акцію "Безсмертного полку"

У рф починають шукати масовку за оплату на ходу "Безсмертний полк", яке планується на 9 травня. Такі оголошення для петербуржців поширюють на російських Телеграм-каналах та у соціальних мережах.

Скріншотом оголошення такого "підробітку" поділилися в "Інформатор Україна". За участь платять від 300 рублів за годину (від 100 грн).

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"А потім дивуються, чому всі ці фотографії валяються на сміттях. Це все, що треба знати про рф", — зазначають у мережі, маючи на увазі один з пунктів, який свідчить, що портрет загиблих у Другій світовій війні будуть видавати на руки.

Російський журналіст Олександр Невзоров, який виступає проти так званої "спецоперації" в Україні, оригінально пояснив цінник за участь у "Безсмертному полку". "Нарешті з’ясувалося, що ціна "безсмертя" всього 300 руб. на годину. Недорого. Але, ймовірно, це базова ціна участі. Якщо "зі сльозами на очах", то +100, а якщо учасник "порохом пропах" то ще полтиник", — написав Невзоров у Телеграм.

Викинуті на звалище портрети загиблих у Другій світовій війні після ходи "Безсмертний полк" у росії
Викинуті на звалище портрети загиблих у Другій світовій війні після ходи "Безсмертний полк" у росії

Нагадаємо, що творці акції "Безсмертний полк" із Томська попросили не пов’язувати їх з майбутніми акціями російської влади, які проводитимуться під цим ім’ям.

Як повідомлялося раніше, російське політичне керівництво ставить військовому командуванню завдання досягти якоїсь перемоги до 9 травня. А, за словами президента України Володимира Зеленського, окупанти мають намір влаштувати паради до 9 травня на окупованих територіях.

Теги:
#Росія #&quot;Безсмертний полк&quot; #Олександр Невзоров
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