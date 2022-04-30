Участников "Бессмертного полка" в россии набирают за деньги: Невзоров оригинально объяснил ценник

В россии ищут участников за 300 рублей на очередную акцию "Бессмертного полка"

В рф начинают искать массовку за оплату на шествие "Бессмертный полк", которое планируется на 9 мая. Такие объявления для петербуржцев распространяют на российских Телеграм-каналах и в социальных сетях.

Скриншотом объявления такой "подработки" поделились в "Информатор Украина". За участие платят от 300 рублей в час (от 100 грн).

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"А потом удивляются, почему все эти фото валяются на мусорках. Это всё, что нужно знать об рф", — отмечают в сети, имея в виду один из пунктов, который гласит, что портрет погибших во Второй мировой войне будут выдавать на руки.

Российский журналист Александр Невзоров, выступающий против так называемой "спецоперации" в Украине, оригинально объяснил ценник за участие в "Бессмертном полку". "Наконец-то выяснилось, что цена "бессмертия" всего 300 руб. в час. Недорого. Но, вероятно, это базовая цена участия. Если "со слезами на глазах", то +100, а если участник "порохом пропах" то ещё полтинник", — написал Невзоров в Телеграм.

Выброшенные на свалку портреты погибших во Второй мировой войне после шествия "Бессмертный полк" в россии

Напомним, что создатели акции "Бессмертный полк" из Томска попросили не связывать их с будущими акциями российских властей, которые будут проводиться под этим именем.

Как сообщалось ранее, российское политическое руководство ставит военному командованию задачу достичь какой-нибудь победы к 9 мая. А по словам президента Украины Владимира Зеленского, оккупанты намерены устроить парады к 9 мая на оккупированных территориях.