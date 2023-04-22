В рф свои действия аргументируют "соображениями безопасности"

В россии, где отменили ряд праздничных демонстраций до 1 мая, среди которых и ежегодное шествие "Бессмертного полка", пытаются сделать все возможное, чтобы последовательность в ключевом нарративе, используемом для оправдания полномасштабного вторжения в Украину, была сохранена. В частности, речь идет о войне, аналогичной советскому опыту во время Второй мировой войны 1935-1945 годов.

Такую информацию в субботу, 22 апреля, сообщило Министерство обороны Великобритании на своей странице в Twitter, объяснив в новом своде реальную причину отмены в этом году маршей памяти "Бессмертного полка" о "Великой отечественной войне". В то же время в рф свои действия аргументируют "соображениями безопасности".

Как отмечается, самый большой страх российских властей — подчеркнуть реальные потери россии в так называемой "военной спецоперации" в Украине. Он обусловлен последним публичным заявлением основателя частной военной компании "Вагнера" евгения пригожина, в котором он задал вопрос о том, действительно ли в Украине есть нацисты. Неоднозначные разговоры об этом идут наперекор оправданию кремлевского диктатора владимира путина одной из главных целей вторжения.

В то же время кремль и дальше делает все возможное, чтобы объединить российское общество вокруг поляризующих мифов в 1940-е годы. Как пример, лишь несколько недель назад пропагандистские СМИ обнародовали якобы "уникальные" документы из архивов ФСБ, которые "свидетельствуют" о том, что именно нацисты причастны убийству 22 тысяч поляков во время Катинского расстрела в 1940 году.

"На самом деле ответственность за это несет НКВД, предшественница ФСБ. Госдума россии официально осудила Иосифа Сталина за приказ об убийствах в 2010 году ", — говорится в возведении британских разведчиков.

Ранее "Телеграф" сообщал, что обычно торжественные мероприятия в россии, среди них и "Бессмертный полк", проводится с участием массовки, которую собирают и готовят к маршу заранее.