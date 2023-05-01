Війна — день 432: ЗСУ не поспішають з початком контрнаступу, а окупанти обстрілюють мирні міста

Оперативно про головне 1 травня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 432 дні. Найбільш активні бої продовжуються на напрямках Бахмута та Мар’їнки, проте супротивник демонструє активність по всій лінії фронту. Тим часом ЗСУ поки що тимчасово з початком контрнаступу, проте продовжують знищувати об’єкти окупантів у тилах. Росіяни своєю чергою не припиняють проводити свої терористичні атаки у мирних містах України.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 травня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:15 У тимчасово окупованих Бердянську та Мелітополі пролунали вибухи.

00:00 Окупанти завдали удару Павлограду (Дніпропетровська область), внаслідок чого в місті зафіксовано сильний вибух і пожежу.

Про те, що відбувалося 28 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 429: росіяни влаштували ракетну атаку, приліт до Умані

Дізнатися про головні події 29 квітня можна у публікації: Війна — день 430: окупанти б’ють мирними містами, а ЗСУ форсують Дніпро

З даними за 30 квітня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 431: окупанти обстрілюють прифронтові міста, а ЗСУ завдають ударів по тилу