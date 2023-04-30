Війна — день 431: окупанти обстрілюють прифронтові міста, а ЗСУ завдають ударів по тилу

Оперативно про головне 30 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 431 день. Окупанти продовжують тиснути на сході та обстрілювати прифронтові українські міста. Найбільш активні бойові дії відбуваються на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Своєю чергою ЗСУ успішно атакують об’єкти окупантів у тилу, позбавляючи їх постачання.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 30 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Велика Британія шукає можливості закупити для України далекобійні ракети. У запиті йдеться, що дальність ураження має становити від 100 до 300 кілометрів, а бойова частина вагою від 20 до 490 кг.

З даними за 27 квітня можна ознайомитися у трансляції: Війна — день 428: окупанти атакують на сході, а ЗСУ "невеликими, але впевненими кроками" ведуть контрнаступ.

Про те, що відбувалося 28 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 429: росіяни влаштували ракетну атаку, приліт по Умані

Дізнатися про головні події 29 квітня можна у публікації: Війна — день 430: окупанти б’ють мирними містами, а ЗСУ форсують Дніпро