Війна — день 428: окупанти атакують на сході, а ЗСУ "невеликими, але впевненими кроками" ведуть контрнаступ.

Оперативно про головне 27 квітня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 428 днів. Окупаційні війська продовжують робити спроби наступу на лінії Сватове — Кремінна, а також під Бахмутом та Авдіївкою, проте локальні бої продовжуються по всій лінії фронту. При цьому у ЗСУ визнають, що контрнаступ поступово йде "невеликими, але впевненими кроками", але про успіхи буде повідомлено, коли про це можна буде говорити.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 27 квітня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У російському Санкт-Петербурзі чули вибухи у районі аеропорту.

Про те, що відбувалося 24 квітня, читайте у матеріалі: Війна — день 425: окупанти ослабли, але все ще тиснуть на сході

Дізнатись про головні події 25 квітня можна у публікації: Війна — день 426: окупанти штурмують Бахмут і готуються до нового наступу

З даними за 26 квітня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 427: окупанти штурмують Бахмут, а ЗСУ руйнують об’єкти росіян у тилу