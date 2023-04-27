медведчук вже "ділить" Україну за прикладом Кореї: що відомо про новий політпроєкт зрадника

медведчук набрав собі команду зі злочинців

До "політичного руху" "Інша Україна", який створив у Росії обвинуваченим у держзраді колишній нарді віктор медведчук, долучаються втікачі з України. Таким чином політик хоче створити для себе "свою Україну".

Як йдеться у розслідуванні програми "Схеми", до нього приєдналися "політичні коментатори по закритих проросійських телеканалах, депутати місцевих рад від ОПЗЖ та обвинувачені у державній зраді та сепаратизмі політтехнологи".

Проєкт колишнього депутата під назвою "Інша Україна" почав вести свою діяльність з січня 2023 року. У соціальних мережах його спікери повторюють або доповнюють меседжі російської пропаганди, які підхоплюють та цитують підконтрольні кремлю медіа. Журналісти змогли з’ясувати, що до політичного руху медведчука приєдналися особи, які обвинувачуються в Україні за тяжкими кримінальними статтями.

Один із них — Володимир Скачко, який обвинувачується за частиною другою статті 110 Кримінального кодексу (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України). Також у "команді" та "політичний експерт" Юрій Дудкін, який отримав підозру за статтями ст. 111 (державна зрада) та ст. 161 (порушення рівноправності громадян).

Серед членів "Іншої України" і колишній український журналіст Денис Жарких, на прилюдні висловлювання якого звертав увагу екс-генпрокурор Юрій Луценко. Розслідувачі з’ясували, що є серед "спікерів" і політтехнолог Андрій Мішин, який щонайменше десятиліття працює на ведмедчука.

Також до складу "Іншої України" входять політолог Олександр Потьомкін, журналіст Олег Ясинський, Олена Броницька, Павло Карназицький, Олександр Дудчак, Кирило Молчанов та Руслан Коцаба.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у січні 2023 року медведчук написав статтю про Україну.