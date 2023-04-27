медведчук уже "делит" Украину по примеру Кореи: что известно о новом политпроекте предателя

медведчук набрал себе команду из преступников

К "политическому движению" "Другая Украина", которое создал в России обвиняемым в госизмене бывший нарде виктор медведчук, приобщаются беглецы из Украины. Таким образом, политик хочет создать для себя "свою Украину".

Как говорится в расследовании программы "Схемы", к нему присоединились "политические комментаторы по закрытым пророссийским телеканалам, депутаты местных советов от ОПЗЖ и обвиняемые в государственной измене и сепаратизме политтехнологи".

Проект беглого бывшего депутат под названием "Другая Украина" начал вести свою деятельность с января 2023 года. В социальных сетях его спикеры повторяют или дополняют месседжи российской пропаганды, которые подхватывают и цитируют подконтрольные Кремлю медиа. Журналисты смогли выяснить, что к политическому движению медведчука присоединились лица, обвиняемые в Украине по тяжким уголовным статьям.

Один из них — Владимир Скачко, обвиняемый по части второй статьи 110 Уголовного кодекса (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины). Также в "команде" и "политический эксперт" Юрий Дудкин, который получил подозрение по статьям ст. 111 (государственная измена) и ст. 161 (нарушение равноправия граждан).

Среди членов "Другой Украины" и бывший украинский журналист Денис Жарких, на публичные высказывания которого обращал внимание экс-генпрокурор Юрий Луценко. Расследователи выяснили, что есть среди "спикеров" и политтехнолог Андрей Мишин, который по меньшей мере десятилетие работает на медведчука.

Также в состав "Другой Украины входят политолог Александр Потемкин, журналист Олег Ясинский, Елена Броницкая, Павел Карназицкий, Александр Дудчак, Кирилл Молчанов и Руслан Коцаба.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что что в январе 2023 года медведчук написал статью об Украине.