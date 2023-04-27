Китай все ж таки може бути посередником? Як на Заході відреагували на переговори Зеленського та Сі

Стала відома реакція фахівців на переговори Зеленського з китайським лідером Сі Цзіньпіном

Довгоочікувану телефонну розмову китайського лідера Сі Цзіньпіна та президента України Володимира Зеленського активно обговорюють у Вашингтоні та в Європі. Там розраховують, що вона може вплинути на перебіг війни в Україні.

Як пише CNN, Китай все ще може взяти на себе роль посередника у переговорах України з окупантами.

На думку аналітиків, зараз Пекін гостро зосереджений на зміцненні зв’язків із Європою на тлі погіршення відносин зі Сполученими Штатами, а отже, в розрахунках Китаю є більше рушійних сил, аніж просто мир.

За даними телеканалу, з початку війни відносини між США та Китаєм зіпсувалися, оскільки Пекін відмовився засудити вторгнення і натомість зміцнив свої економічні та дипломатичні відносини з москвою.

"Важко відокремити час дзвінка Сі Зеленському від цих подій", — сказав науковець вашингтонського аналітичного Центру стратегічних та міжнародних досліджень China Power Project Брейн Харт.

На його думку, китайський лідер пов'язав заклик до придушення побоювань у Європі, але ще невідомо, чи цей заклик допоможе Пекіну.

Зусилля Пекіна щодо відновлення цих відносин зазнали серйозної невдачі на початку цього тижня після того, як високопоставлений китайський дипломат у Парижі заявив, що колишні радянські республіки не мають жодного статусу відповідно до міжнародного права. Такі слова вбачають як потенційний натяк на думку путіна про те, що Україна має бути частиною росії.

"Найвище керівництво в Пекіні відкинуло заяви посла, але збитків було завдано, стримуючи спроби Пекіна згладити ситуацію через погіршення відносин з більшою частиною Європи", — додав він.

Інший фахівець, директор Китайської програми вашінгтонського аналітичного центру Стімсон Юн Сун, вважає, що китайці також мають реалістичні очікування щодо того, чого вони можуть досягти, оскільки ніхто не вірить, що росія чи Україна готові сісти і поговорити в цей час.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що після зустрічі Сі Цзіньпіна з володимиром путіним у Москві, Зеленський запросив лідера Китаю на особисту зустріч до Києва.