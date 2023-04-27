Китай все же может быть посредником? Как на Западе отреагировали на переговоры Зеленского и Си

Стала известна реакция специалистов на переговоры Зеленского с китайским лидером Си Цзиньпином

Долгожданный телефонный разговор между китайским лидером Си Цзиньпином и президентом Украины Владимиром Зеленским активно обсуждается в Вашингтоне и в Европе. Там рассчитывают, что беседа может повлиять на ход войны в Украине.

Как пишет CNN, Китай все еще может взять на себя роль посредника в переговорах между Украиной и оккупантами.

По мнению аналитиков, сейчас Пекин остро сосредоточен на укреплении связей с Европой на фоне ухудшения отношений с Соединенными Штатами, а значит в расчетах Китая есть больше движущих сил, чем просто мир.

По данным телеканала, с начала войны отношения между США и Китаем испортились, так как Пекин отказался осудить вторжение и вместо этого укрепил свои экономические и дипломатические отношения с москвой.

"Трудно отделить время звонка Си Зеленскому от этих событий", — сказал научный сотрудник вашингтонского аналитического Центра стратегических и международных исследований China Power Project Брейн Харт.

По его мнению, китайский лидер приурочил призыв к снижению опасений в Европе, но еще неизвестно, сильно ли этот призыв поможет Пекину.

Усилия Пекина по восстановлению этих отношений потерпели серьезную неудачу в начале этой недели после того, как высокопоставленный китайский дипломат в Париже заявил, что бывшие советские республики не имеют никакого статуса в соответствии с международным правом. Такие слова рассмотрели как потенциальный намек на точку зрения путина о том, что Украина должна быть частью россии.

"Высшее руководство в Пекине отвергло заявления посла, но ущерб был нанесен, сдерживая попытки Пекина сгладить ситуацию из-за ухудшения отношений с большей частью Европы", — добавил он.

Другой специалист, директор Китайской программы вашгинтонского аналитического центра Стимсон Юн Сун, считает, что у китайцев также есть реалистичные ожидания относительно того, чего они могут достичь, поскольку никто не верит, что россия или Украина готовы сесть и поговорить в это время.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после встречи Си Цзиньпина с владимиром путиным в москве, Зеленский пригласил лидера Китая на личную встречу в Киев.