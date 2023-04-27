США жорстко поставили Угорщину на місце через заяви про Україну

США нагадали Угорщині, що війна йде у сусідній країні

У США закликали Угорщину підтримати Україну, а не розповсюджувати "цинічні" заклики до припинення вогню.

Про це розповів посол США у Будапешті Девід Прессман під час панельної дискусії щодо угорсько-українських відносин.

"Це цинічно закликати до припинення вогню, коли майже 20 відсотків не вашої країни окуповано армією іноземних загарбників", — сказав він.

Посол також додав, що припущення про те, що російський диктатор сяде за стіл переговорів і погодиться вивести війська, а не скористається перепочинком для відновлення війни, не заслуговують на довіру.

Він нагадав, що у сусідній з Угорщиною країні гинуть мирні люди, а українцям у цих умовах доводиться жити щодня.

За словами дипломата, політикам, які використовують слово "мир" у своїх заявах мають усвідомити, що війна може закінчитися будь-якої миті, якщо володимир путін виведе свої війська з України.

"Якщо путін перестане воювати, війна закінчиться. Якщо Україна перестане воювати, Україні прийде кінець", — наголосив Прессман.

Посол наголосив, що у Вашингтоні стурбовані тим, що угорські політики намагаються використати НАТО для розв'язання двосторонніх проблем у відносинах з Україною, а також додав, що в умовах сухопутної війни в Європі консультації з Києвом потрібні для забезпечення безпеки всіх членів Альянсу.

"Політика Угорщини, яка полягає в тому, щоб залишатися на самоті у спробі заблокувати зустрічі високого рівня Комісії НАТО-Україна, неспроможна, і, як було зазначено, більше не прийматиметься", — додав Прессман.

Як повідомлялося раніше, віцеспікер парламенту Угорщини Дора Дуро заявила, що її країна не підтримуватиме вступ України до НАТО, а також додала, що для цього Києву треба отримати дозвіл росії.